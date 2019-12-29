Huawei запустила в Узбекистане систему "умного образования"

29 декабря 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Huawei представила президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву систему "умного образования" на базе инновационного учебного кабинета, открытого при содействии АК "Узбектелеком", сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на узбекские СМИ.

Новый учебный кабинет открылся в специализированной школе по углубленному изучению ИКТ-предметов имени Мухаммада аль-Хорезми.

Во время визита главы государства представители компании Huawei провели наглядную демонстрацию организации процесса образования посредством использования инновационных технологий. На базе интеллектуальной системы видеоконференцсвязи CloudLink было осуществлено подключение к тренинг-центру штаб-квартиры компании в Китае.

Данное решение позволяет преподавателю в режиме реального времени, находясь в любой точке мира, провести лекцию-урок для нескольких учебных заведений. Благодаря интерфейсу управления, системой может с легкостью воспользоваться как преподаватель, так и обучаемый.

Учебный кабинет также оснащен медиа-планшетами, что отменяет необходимость использования учебников и письменных принадлежностей.

Благодаря решению Huawei, которое было разработано специально для проектов Smart Education и интегрировано с медиа-планшетами, преподаватель в режиме реального времени может: отслеживать деятельность учеников; транслировать медиа-ресурсы (презентации, обучающие фильмы) как на медиа-планшеты учеников, так и на интеллектуальную доску; проводить экзаменационные тесты с возможностью оповещения о результате сразу по истечении времени экзамена.

«CloudLink Board — это интеллектуальная рабочая станция для видеоконференций, которая обладает возможностями интерактивного взаимодействия, беспроводной передачи контента и другими функциями. Благодаря голосовому управлению, интеллектуальной трансляции, технологии распознавания лиц и другим функциям на основе искусственного интеллекта система CloudLink Board открывает доступ к совершенно новой интеллектуальной видеоконференцсвязи, ориентированной на совместную работу участников в режиме реального времени», - сказал директор по связям с общественностью и государственными органами Huawei Uzbekistan Даврон Азизов.

В 2020 году компания Huawei совместно с министерством народного образования планирует применить данные интеллектуальные системы еще в двух школах Ташкента.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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