A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО)

ИКТ 14 января 2021 14:00 (UTC+04:00)
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО)

Чем привлекает образование в Австралии и почему это стоит нашего внимания, мы узнали у директора Образовательного Центра A-Level, Аян Алиевой. Более 15 лет, она работает в сфере образования за рубежом и помогла ни одной сотни студентов поступить в университеты по всему миру.

Почему вы сейчас ведете глобальную работу именно в австралийском направление?

Наверное, потому что это одно из самых недооцененных направлений для образования в Азербайджане. Хотя, в мире всё обстоит иначе. Ежегодно, в Австралию приезжают более полумиллиона иностранных студентов, и с каждым годом это количество растёт.

Откуда такая популярность?

Определяющий фактор – качество, решающий – блестящая карьера, которую строят выпускники.

Австралийские университеты загвоздили за собой место в ТОПЕ 50 мирового рейтинга. Разнообразие направлений и даже двойные специальностей очень популярны. Стоит отметить, так же и политику страны. Австралия более чем лояльна к тем, кто там проучился и хочет продолжить жить и работать.

Можно подробнее, что значит двойные специальности?

Двойная специальность дает возможность получить образование по двум направлениям одновременно.

Например, Torrens University предлагает на выбор возможность получить две специальности по степени магистратуры:

«Бизнес администрирование» и «Управление глобальными проектами»

«Бизнес администрирование» и «Общественное здравоохранение»

«Общественное здравоохранение» и «Управление глобальными проектами»

Не теряя времени, можно получить две профессии и конечно, двойные шансы на трудоустройство. Как всем нам известно, сейчас это как никогда актуально. Конечно, это не весь список специальностей. Всего на ступени магистратуры их более 50.

Torrens University является первым среди своих ровесников и в 5-ке национального рейтинга, с чем это связано?

Вернусь к решающими фактору - карьерные возможности.

Torrens University сотрудничает с мировыми гигантами в сфере бизнеса, дизайна и креативных технологий, здравоохранения, а также гостиничного дела.

Студенты получают практику, а часто и вакансию PMI, Dior, Vogue, Sony, Marie Claire, Ella Bache, Emirates, Hyyat, Hilton.

90% студентов трудоустраиваются в первый год. Это значительные показатели, и они влияют на решение при поступлении на бакалавриат именно в Torrens University.

Всего в университете более 70 специальностей на ступени бакалавриата для тех, кто хочет получить престижное образование в области бизнеса, дизайна, здравоохранения, гостеприимства, управления проектами, управления образованием и спортом. Студенты Torrens University достигают успеха не после выпуска, а делают его частью своей академической жизни.

Кроме этого, в самых больших городах Австралии у Torrens University 4 кампуса: Сидней, Брисбен, Мельбурн, Аделаида

Инфраструктура учебного заведения включает собственную библиотеку. Университет предлагает своим ученикам проживание в студенческом общежитии. Важным преимуществом при выборе данного вуза может быть то, что Torrens University имеет хорошую спортивную инфраструктуру. Учебное заведение является членом группы Laureate International Universities.

Вы описали образование в Австралии беспроигрышным, а Torrens University прогрессивным, развивающимся и уникальным университетом. Почему тогда в Азербайджане это направление не так популярно, как например, Англия, Америка, Канада?

Отмечу, что в Австралии и правда уровень образования как в Америке и Англии, а возможности для последующей жизни и цены на образование как в Канаде. Да и погода не такая холодная и пасмурная (смеется). А на вопрос я ответила бы так: “Человеческий фактор – матрица аварийности“.

К сожалению, местным компаниям не выгодно и сложно работать с Австралией. Объясню почему.

Не выгодно так как сотрудничество с университетом уровня Torrens University налаживается на закрытых агентских мероприятиях, а не посредством переписки. Кроме этого, топ университет выбирает надёжного и профессионального партнёра в разных регионах мира, с кристально чистой репутацией.

Сложность заключается в том, что агентства просто не берутся за австралийскую визу или берутся, и портят визовую историю.

Возможно ли работать параллельно обучению и в дальнейшем остаться в Австралии?

Да, возможно. Австралия предоставляет очень гибкие условия. Во время учебы в Австралии студенты могут работать 20 часов в неделю.

После окончания учебы студент может получить визу выпускника и остаться в Австралии еще на срок от 18 месяцев до 4 лет, в зависимости от курса обучения. Виза выпускника является рабочей и позволяет приобрести стаж по специальности.

Какие обязанности возлагаются на плечи партнера Torrens University?

Главная наша задача рассказать о возможностях для студентов в этом университете и конечно в самой Австралии. Ведь у студента, поступающего за рубеж выбор не только профессии и университета, но и страны. Даже малая часть преимуществ учебы в Torrens University делает его конкурентноспособным, а при перечислении их всех, перевес на его стороне.

Кроме этого, мы проводим бесплатные консультации, где даем обширную информацию о Torrens University, подаем документы в университет, осуществляем визовую поддержку, без порчи визовой истории (смеется).

A-Level – это маленькое посольство Torrens University в Азербайджане.

Спасибо за беседу, сегодня нам немного приоткрылось закулисье сферы образования заграницей, и мы узнали много интересного о Torrens University.

Вам спасибо, что интересуетесь сферой образования!

Контактные данные A-Level Education Group:

Моб.: +994 70 235 91 95

Эл. Почта: [email protected]

Веб-сайт: www.a-level.az

Форма для записи на консультацию:

https://forms.gle/3W1Ng7tHUUSeF9U37

A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Image
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Image
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Image
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Image
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Image
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Image
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Image
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Image
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Image
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Image
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Thumbnail
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Thumbnail
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Thumbnail
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Thumbnail
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Thumbnail
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Thumbnail
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Thumbnail
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Thumbnail
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Thumbnail
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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