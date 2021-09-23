USAID планирует сотрудничать с Туркменистаном в реализации кампаний по электронной торговле

БАКУ /Trend/ - USAID (Агентство США по международному развитию) планирует сотрудничать с Туркменистаном в реализации кампаний по электронной торговле в конце 2021-го и в начале 2022 года.

Об этом сказали Trend в USAID, комментируя проекты, реализуемые на данный момент с целью развития цифровой экономики в Туркменистане.

Как отметили в агентстве, в USAID твердо верят, что развитие цифровой экономики в Туркменистане откроет новые возможности для туркменской молодежи и страны в целом. Сообщается, что USAID участвует в ряде инициатив по расширению электронной коммерции и цифровой экономики в Туркменистане.

"Основываясь на казахстанской системе электронного налогообложения, USAID поддержал Союз экономистов Туркменистана в разработке системы электронного налогообложения для рассмотрения туркменским правительством. Предлагаемая система поможет упростить процессы налоговой отчетности", — сообщили в агентстве.

Кроме того, USAID способствует применению стандарта управления информационной безопасностью ISO 27001 Международной организации по стандартизации для усиления потенциала роста и повышения экспортной конкурентоспособности ИТ-компаний в Туркменистане.

В агентстве также подчеркнули, что по мере того, как туркменские ИТ-компании получают все больше сертификатов, возможности заключения контрактов и аутсорсинга с передовыми западными производителями программного обеспечения будут расширяться.

"Инициативы USAID будут обучать туркменских консультантов и аудиторов внедрению стандартов ISO 27001, с четырьмя отобранными ИТ-компаниями – пилотному внедрению сертификации", — говорится в сообщении.

Кроме того, USAID планирует сотрудничать с местными партнерами для реализации кампаний по электронной торговле в конце 2021 – начале 2022 года.

"Кампания в сотрудничестве с туркменским информационным порталом Orient, популярным электронным СМИ, будет способствовать повышению осведомленности и интереса общественности к интернет-магазинам, торговым площадкам и услугам, и это поддержит рост электронной торговли", — отметили в USAID.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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