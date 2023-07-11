Технологии блокчейн в банковской сфере: реализация и потенциал применения

БАКУ/Trend/ - Прежде чем мы погрузимся в мир блокчейна, давайте обсудим одну важную мысль. Сегодня блокчейн технология и криптовалюты зачастую воспринимаются обществом как одно и то же, и интерес к ним связан, главным образом, с возможностью заработка денег. К сожалению, такая точка зрения уводит нас от основной сути блокчейна и его потенциала для улучшения нашего повседневного опыта и развития бизнеса.

Блокчейн - это не просто инструмент для быстрой прибыли. Вместо этого он представляет собой технологию, которая может изменить способ, с которым мы взаимодействуем, трансформировать бизнес-процессы и открыть двери для инноваций. К сожалению, в сознании широкой массы, блокчейн/криптовалюты слишком часто ассоциируется со спекуляциями, где зачастую рискуют и теряют свои деньги, как в казино.

Однако стоит понимать, что блокчейн - это гораздо больше, чем просто криптовалюты. Он может помочь нам создать прозрачные системы управления данными, обеспечить безопасность транзакций, повысить эффективность и надежность процессов в различных отраслях. Вместо того, чтобы рассматривать блокчейн как игровую площадку, где можно быстро заработать/потерять, давайте взглянем на него как на инструмент, способный улучшить нашу повседневную жизнь и помочь в развитии новых продуктов и услуг.

Важно осознать потенциал блокчейна и научиться применять его для решения реальных проблем, оптимизации бизнес-процессов и создания новых возможностей. Блокчейн не является просто игрой в казино, а мощным инструментом, способным изменить наш мир, если мы научимся использовать его в правильных целях. Далее я постараюсь показать уникальность и ценность этой технологии, чтобы читатели смогли увидеть, как она может быть полезна и как ее использование может принести реальные преимущества в разных сферах нашей жизни, в частности в финансовой.

1. Какие в основном технологии блокчейн применяются в современной банковской сфере, а какие перспективы развития применения блокчейн в этой сфере можно ожидать в будущем?

В современной банковской сфере технология блокчейн уже нашла применение в нескольких областях, а в будущем ожидается еще большее расширение ее использования. Некоторые из основных технологий блокчейн, которые применяются в банковской сфере, включают:

Регистрация и проверка транзакций: Блокчейн используется для создания прозрачной и безопасной системы регистрации и проверки финансовых транзакций. Например, Ripple (XRP) позволяет банкам выполнять международные платежи быстро и с минимальными комиссионными сборами.

Улучшение процессов KYC (Know Your Customer): Блокчейн применяется для создания распределенной базы данных, содержащей информацию о клиентах банка, что помогает более эффективно и безопасно проверять личность клиентов. Примером может служить платформа для обмена KYC-данными между банками - компания Verified.Me.

Управление и обмен ценными бумагами: Блокчейн упрощает и автоматизирует процессы управления и обмена ценными бумагами. Например, NASDAQ разработала платформу Linq, использующую блокчейн для эмиссии и торговли акциями приватных компаний.

Межбанковские транзакции и расчеты: Блокчейн повышает эффективность межбанковских транзакций и расчетов, уменьшая время и затраты на обработку. Примером является платформа We.Trade, разработанная группой европейских банков для упрощения международной торговли.

Учет и аудит: Блокчейн может использоваться для создания надежной и неизменяемой системы учета и аудита, что облегчает проверку финансовой отчетности и аудит транзакций. Это помогает управлять рисками. Примером является платформа Quorum, разработанная JPMorgan Chase.

Что касается перспектив развития применения блокчейна в банковской сфере в будущем, можно ожидать следующего:

Интеграция с другими технологиями: Блокчейн будет интегрироваться с искусственным интеллектом (AI), Интернетом вещей (IoT) и другими передовыми технологиями, что создаст более совершенные и инновационные решения для банков.

Представьте себе банк, который внедряет блокчейн для создания прозрачной и надежной системы управления цепочкой поставок для своих корпоративных клиентов. Блокчейн будет записывать каждый этап поставки, от производителя до конечного потребителя, а Интернет вещей будет предоставлять данные о местоположении и состоянии товаров. Такая система позволит банку и его клиентам отслеживать поставки в режиме реального времени, улучшая прозрачность и эффективность процесса.

Развитие смарт-контрактов: Смарт-контракты, являющиеся важным элементом блокчейна, продолжат свое развитие, что позволит автоматизировать и упростить выполнение контрактных условий между сторонами.

Примером использования смарт-контрактов может быть децентрализованная платформа для покупки недвижимости, такая как Propy. Вместо традиционного подхода, при котором требуется доверие к агентам и посредникам, блокчейн и смарт-контракты позволяют владельцу недвижимости и покупателю заключить контракт напрямую и автоматически выполнять условия контракта. Банк может играть роль финансового посредника, который предоставляет кредит для покупки недвижимости и участвует в процессе смарт-контракта.

Децентрализация финансовых услуг: Блокчейн может способствовать децентрализации финансовых услуг, позволяя пользователям напрямую взаимодействовать друг с другом без необходимости централизованных посредников, а финансовые организации могут выступать в роли гарантов и узлами-валидации.

Банк может выступать в роли гаранта в блокчейн-сети, чтобы обеспечить надежность и безопасность финансовых операций или принять участие в блокчейн-сети как узел-валидатор, отвечающий за подтверждение и проверку транзакций.

Использование цифровых валют и стабильных монет: Блокчейн может стать основой для эмиссии и использования цифровых валют и стабильных монет, что упростит границы платежей и переводов.

Финансовое учреждение может выступать в роли посредника в обмене. К примеру, если пользователь желает конвертировать цифровую валюту в другую, банк может предоставить услуги обмена с соответствующими курсами обмена и обеспечить безопасность и надежность операции. Хорошим примером успешного внедрения цифровых валют на уровне целой страны является внедрение Цифрового юаня (CBDC) в Китае. Китайская национальная цифровая валюта, официально известная как Digital Currency Electronic Payment (DCEP), используется для повседневных транзакций в рамках цифровой экономики страны.

Приведенные примеры и перспективы демонстрируют значительный потенциал блокчейна в банковской сфере и его способность к трансформации и инновациям в будущем.

2. Как технология блокчейн может помочь в повышении эффективности и снижении затрат в банковской деятельности?

Одно из главных преимуществ блокчейна заключается в устранении необходимости централизованных посредников. Вместо этого, блокчейн позволяет участникам прямо взаимодействовать друг с другом, что упрощает и ускоряет процессы и снижает затраты, связанные с комиссиями и промежуточными этапами.

Блокчейн также способствует сокращению бюрократии и времени обработки операций. Распределенный реестр блокчейна позволит банкам и их клиентам совместно работать над транзакциями и другими банковскими процессами. Это уменьшает необходимость повторной проверки и ручной обработки данных, что в конечном итоге сокращает бюрократические процедуры и время, затрачиваемое на обработку операций.

Безопасность и прозрачность - еще два важных аспекта, которые блокчейн принесет в банковскую сферу. Благодаря своей структуре и неизменяемости истории транзакций, блокчейн обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Прозрачность блокчейна позволяет участникам в реальном времени отслеживать и проверять транзакции, что способствует улучшению контроля и снижению рисков мошенничества и фальсификации.

Другим важным аспектом применения блокчейна в банковской сфере является возможность использования смарт-контрактов. Смарт-контракты - это программные коды, которые автоматически выполняют условия контракта без необходимости промежуточных этапов или участия третьей стороны. Это упрощает и автоматизирует процессы, такие как регистрация сделок, учет платежей и выполнение контрактных условий. Автоматизация через смарт-контракты способствует повышению эффективности, уменьшению ошибок и снижению затрат.

Наконец, блокчейн может помочь в улучшении процессов KYC (Know Your Customer) и соблюдении регулятивных требований. Создание распределенных баз данных, содержащих проверенную информацию о клиентах, позволяет банкам более эффективно проводить процессы идентификации клиентов и соблюдать требования регулирующих органов.

Если принять во внимание все вышеизложенное и предположить, что следующее поколение автоматической банковской системы (АБС) будет разработано на основе технологии блокчейн, то это предоставит банку значительные возможности для сокращения капитальных и операционных затрат на обновление и поддержку внутренней инфраструктуры информационных технологий. Это связано с тем, что основная база данных банка, содержащая информацию о клиентах, транзакциях и банковских продуктах, будет распределенной.

В таком случае, каждый компьютер сотрудника банка, а также устройство клиента, на котором работает мобильное приложение банка, будет выполнять роль узла хранения и обработки всех финансовых транзакций. Это позволит более эффективно использовать ресурсы, так как данные будут храниться и обрабатываться децентрализованно, без необходимости централизованного сервера.

Кроме того, такое решение существенно повысит пропускную способность системы и обеспечит более высокий уровень безопасности.

3. Какие аспекты безопасности и конфиденциальности нужно учитывать при использовании технологии блокчейн в банковском секторе?

Одним из основных аспектов безопасности в блокчейне является защита данных с помощью мощных алгоритмов шифрования, таких как AES и RSA. Эти алгоритмы обеспечивают конфиденциальность информации и защищают данные от несанкционированного доступа.

Другой важный аспект - управление доступом и идентификация. Банки могут применять надежные методы проверки подлинности, такие как двухфакторная аутентификация или биометрическое сканирование, для обеспечения безопасного доступа к блокчейн-сети и предотвращения несанкционированного доступа.

Кроме того, существуют специализированные блокчейн-платформы, которые предлагают конфиденциальность данных. Они позволяют банкам устанавливать гибкие правила доступа и контролировать, кто может видеть конкретные данные в блокчейне.

Важно также обратить внимание на физическую безопасность инфраструктуры блокчейна. Банки должны обеспечить защиту серверов и узлов, на которых хранятся блокчейн-данные, от несанкционированного доступа и физических угроз.

В итоге, благодаря использованию этих технологий и подходов, блокчейн помогает банкам обеспечить высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных, что является основополагающим фактором в современной банковской сфере.

4. О каких барьерах, а также о путях их преодоления, при внедрении технологии блокчейн в банковскую сферу можете рассказать?

Внедрение технологии блокчейн в банковскую сферу может столкнуться с несколькими барьерами, как в общей мировой практике, так и в контексте Азербайджана. Одним из таких барьеров являются регулятивные и юридические ограничения. Во многих странах существующее законодательство не всегда учитывает особенности блокчейна, что может создавать неопределенность и препятствовать его внедрению. Для преодоления этого барьера необходимо активное взаимодействие с регуляторами и правительственными органами для разработки и принятия соответствующих нормативных актов, которые поддерживают использование блокчейна в банковской сфере.

Еще одним барьером является отсутствие стандартов и совместимость между различными блокчейн-платформами. Это может затруднить обмен данными и взаимодействие между разными блокчейн-системами. Для преодоления этого барьера требуется разработка общепринятых стандартов и протоколов, которые обеспечат интероперабельность между различными блокчейн-платформами.

Технические ограничения также являются важным барьером для внедрения блокчейна. Некоторые публичные блокчейн-сети могут иметь ограниченную пропускную способность и требовать значительных вычислительных ресурсов, что может быть недостаточным для масштабных банковских операций. Разработка новых протоколов консенсуса и оптимизация архитектуры блокчейна могут помочь преодолеть эти технические ограничения и обеспечить высокую производительность и масштабируемость.

Недостаток образования и осведомленности также является важным барьером для успешного внедрения блокчейна в банковскую сферу. Блокчейн - относительно новая технология, и многие банковские работники и регуляторы могут не обладать достаточными знаниями и пониманием ее преимуществ и возможностей. Образовательные программы, тренинги и активное информирование могут помочь преодолеть этот барьер и повысить уровень осведомленности и подготовку кадров.

Считаю, что для их преодоления и успешного внедрения этой технологии, необходимо активное сотрудничество между банками, регуляторами и технологическим сообществом внутри страны. Важно проводить обмен опытом с другими странами, адаптировать международные стандарты к местным условиям и разрабатывать инновационные проекты, чтобы обеспечить успешное внедрение блокчейна в банковскую сферу Азербайджана.

Несмотря на то, что множество вопросов по-прежнему требуют решения в рамках применения и развития технологии, в нашей стране существуют успешные и новаторские примеры внедрения блокчейна на государственном уровне. Одним из таких примеров, уже доступным для использования общественностью, является Система Цифровой Идентификации (Rəqəmsal İdentifikasiya Sisteminin). Эта система, созданная при поддержке Центрального Банка и корпорации IBM, базируется на технологии блокчейн.

В конечном итоге, независимо от того, на какой технологии основан финансовый продукт, наша задача - создать для клиента высококачественный и полезный продукт, использование которого не вызывает необходимости разбираться в технических деталях его функционирования.