Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование

11 августа 2018 08:33 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Туркменистане в спецшколах будут изучать рабочие языки ООН
Туркменистан 10 августа 22:30
В туркменском секторе Каспия обитает более 50 видов рыб
Туркменистан 10 августа 21:04
ОЭС готовит презентацию газопроводного проекта Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия
Энергетика 10 августа 13:39
НПЗ в Туркменистане объявляет тендер
Тендеры 10 августа 11:48
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 10 августа 08:14
Туркменистан ожидает подписания в Актау Конвенции по правовому статусу Каспия
Туркменистан 9 августа 21:18
Лента новостей
Революция в строительном секторе: Узбекистан в будущем заменит железо на базальт
Бизнес 10:06
Эрдоган заявил, что действия США могут вынудить Турцию искать новых друзей
Турция 09:53
Завтра будет принято историческое решение по Каспию - Назарбаев
Казахстан 09:50
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
Бизнес 09:49
Казахстан обнародовал прогнозируемые объёмы по сбору зерна
Бизнес 09:46
В руководстве азербайджанского TuranBank произошли изменения
Бизнес 09:44
У австрийского альпиниста остановилось сердце при восхождении на Эльбрус
Россия 09:40
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявило тендер
Тендеры 09:37
В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла
США 09:36