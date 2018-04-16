Азербайджан участвует в туристической выставке в Пекине

16 апреля 2018 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан участвует в международной туристической выставке "COTTM 2018", которая проходит в Пекине 16-18 апреля 2018 года, говорится в сообщении министерства культуры и туризма страны, распространенном в понедельник.

Наряду с министерством культуры и туризма, Азербайджан на выставке представляют Бюро конгрессов, ЗАО «Туристический центр «Шахдаг», ЗАО «Азербайджан хава йоллары» (AZAL), публичное юридическое лицо «Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», а также 18 туристических компаний и три отеля.

На выставке представлены около 70 стран и почти 550 компаний.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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