Число израильских туристов посетившие Турцию в июне выросло почти на 60 процента

БАКУ /Trend/ - В июне 2019 года Турцию посетили 50,7 тысяч туристов из Израиля, что на 58,29 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Изоаиля в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 0,95 процента", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе-июне 2019 года Турцию посетили 215,4 тысячи туристов из Израиля, что на 25,51 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Доля граждан Израиля в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-июнь 2019 года, составила 1,19 процента", - сказали в министерстве.

Отметим, что в июне 2019 года Турцию посетили 5,318 миллиона туристов, что на 18,05 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Стамбул посетили свыше 1,3 миллиона, Анталью – 2,2 миллиона человек.

Согласно информации министерства, в январе-июне 2019 года Турцию посетили 18,076 миллиона человек, что на 13,20 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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