В Азербайджане будут созданы продукты делового туризма

19 сентября 2019 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня на встрече с членами организации Альянс индустрии деловых мероприятий Государственного агентства по туризму Азербайджана было принято решение о создании рабочей группы.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, на предварительном этапе рабочая группа в составе десяти представителей будет осуществлять поддержку созданию новых продуктов делового туризма.

Выступивший на мероприятии австрийский эксперт в сфере деловых мероприятий Иво Франшитц отметил, что совместная и скоординированная деятельность между членами, правильное использование внутренних ресурсов увеличит число посещающих Азербайджан с деловыми намерениями.

Напомним, что Альянс индустрии деловых мероприятий был официально представлен 11 июля.

Целью создания Альянса является организация и проведение в Азербайджане международных конгрессов, конференций, форумов и бизнес-встреч.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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