БАКУ/Trend/ - В этом году в индустрии туризма Грузии наблюдается обнадеживающая тенденция, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Руководитель Национальной администрации туризма провела презентацию, посвященную присвоению Грузии статуса страны-хозяйки крупнейшей в мире туристической ярмарки-выставки ITB Berlin-2022.

На мероприятии присутствовали министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.

"Январь 2020 года начался с впечатляющих темпов роста, которые приравнены к 19-20 процентам, как по среднему количеству приезжающих, так и туристов. Довольно серьёзный рост наблюдается в части расходов туристов, который способствовал соотвественно и росту экономического дохода в январе от сферы туризма на 20 процентов", - заявила Квривишвили.

"То, что Грузия стала страной-хозяйкой крупнейшей в мире туристической ярмарки-выставки ITB Berlin, является очень важным событием, как для нашей индустрии туризма, так и для всей Грузии", - заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, присвоение статуса-хозяйки ITB Berlin-2022 – это, во-первых, признание того, что Грузия является одним из самых безопасных, быстроразвивающихся, интересных, привлекательных и новых рынков, который одновременно хранит и давние традиции.

“За последние несколько лет мы добились того, что количество визитеров в Грузии превысило 9 миллионов человек, что в три раза больше населения самой страны. Это также признание наших усилий, так как наша туристическая индустрия и деятельность частных туркомпаний соответствуют самым высоким международным стандартам", - отметила Турнава.

Напомним, что 4-8 марта 2020 года министр экономики и устойчивого развития Грузии вместе с руководителем Национальной администрации туризма посетят выставку ITB Berlin. В рамках выставки Грузии будет официально присвоен статус принимающей страны.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор:Гюнель Зейналова)

Twitter: @Mila61979356