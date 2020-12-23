Эмират Абу-Даби с 24 декабря вводит послабления для прибывающих туристов

Абу-Даби пересмотрел правила въезда иностранных туристов в эмират и объявил о снятии с 24 декабря некоторых ограничений, введенных из-за пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник эмиратский пресс-центр.

В первую очередь туристы из государств "зеленого списка" освобождаются от необходимости уходить на двухнедельную самоизоляцию. Речь идет о приезжающих из стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Греция, Гренландия, Гонконг, Китай, Мавритания, Малайзия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Таджикистан, Тайвань, Таиланд, Узбекистан. России в списке нет. Для приезжающих из стран вне этого списка срок самоизоляции сокращен до 10 дней.

Все туристы, вне зависимости от того, из какой страны они приезжают, обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 96 часов, а по приезде сдать еще один. Кроме того, через несколько дней они должны сдать еще один ПЦР-тест.

Были пересмотрены сроки сдачи повторного теста: если раньше требовалось пересдавать анализ на четвертый и восьмой день, то теперь это необходимо сделать на шестой день и двенадцатый, если человек задерживаться в стране дольше. "Классификация стран будет пересматриваться каждые две недели", - указали власти эмирата.

Одновременно с этим Абу-Даби ослабил ряд ограничений на въезд из других эмиратов, в частности они касаются сроков действия ПЦР-теста и дат по его повторной сдачи. Также обновились санитарные требования к торговым и развлекательным центрам, ресторанам и детским садам.

С 23 декабря в эмирате Дубай, где действуют иные правила въезда иностранцев в условиях пандемии нового коронавируса, начинается бесплатная вакцинация.

С начала пандемии в ОАЭ выявлено более 195 тыс. заболевших, свыше 171 тыс. выздоровели, насчитывается 23,8 тыс. активных больных, 642 умерли. За этот период было сделано почти 20 млн тестов.