БАКУ/Trend/ - Грузия продлевает запрет на регулярное авиасообщение по всем направлениям до окончания чрезвычайного положения в стране – до 22 мая 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Агентства гражданской авиации Грузии в Facebook.

Как отмечается, решение о восстановлении регулярного воздушного сообщения будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации в Грузии и в мире с учетом рекомендаций минздрава.

"Мы призываем граждан воздерживаться от приобретения билетов в том или ином направлении, пока дата восстановления регулярного воздушного сообщения не будет объявлена официальными источниками", - говорится в сообщении.

Грузия закрыла свое воздушное пространство для всех авиакомпаний 21 марта до окончания чрезвычайного положения в стране, объявленного в связи пандемией COVID-19. Всего пассажирские рейсы в страну до пандемии осуществляли 32 авиакомпании.

Общее число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 411, из них выздоровели 97 человек, пятеро скончались. На карантине остаются 5 015 человек, еще 573 находятся в стационарах. Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)