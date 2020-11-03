Азербайджан незначительно сократил импорт автомобилей из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан сократился на 2,74 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 69,442 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В августе 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан сократился на 54,22 процента по сравнению с показателем августа 2019 года и составил 10,779 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-августе 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки сократился на 27,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 14,536 миллиарда долларов.

Экспорт автомобилей составляет 14,2 процента от общего экспорта страны за этот период.

В августе 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 1,544 миллиарда долларов, что на 11,3 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт автомобилей в августе 2020 года составил 12,4 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (август 2019 - август 2020) Турция экспортировала автомобили на сумму 25,168 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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