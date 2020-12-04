Сербия выплатит Азербайджану долг по кредиту на строительство участка "Коридора 11"

БАКУ /Trend/ - Сербия планирует выплатить Азербайджану непогашенный долг в размере 170 миллионов евро (207 миллионов долларов) по кредиту на строительство участка дороги "Коридора 11" к началу 2021 года.

Об этом, как передает в пятницу Trend со ссылкой на сербские СМИ, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, выплата долга размером в 170 миллионов евро снизит соотношение государственного долга Сербии к валовому внутреннему продукту (ВВП) на 0,42 процентных пункта до 58,5 процентов.

Он уточнил, что долг будет погашен перед Азербайджаном до конца этого года, или самое позднее в начале 2021 года.

Сербия получила от правительства Азербайджана ссуду в размере 300 миллионов евро для строительства участка Прельина-Лжиг "Коридора 11" в 2012 году. Строительные работы были выполнены азербайджанской строительной компанией Azvirt.

(Редактор: Наталья Кочнева)