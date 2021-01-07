В одном из районов Баку завершены работы по ремонту дорог (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На территории Пираллахинского района города Баку, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) завершены ремонтные работы на двух улицах, сообщили Trend в пресс-службе ГААДА.

По данным пресс-службы, уже завершены ремонтные работы на улице Сулеймана Багирова протяженностью 2,9 километра и улице Гянджлик протяженностью 1,1 километра.

Отмечается, что ремонтные работы велись в основном на улицах и дорогах, которые длительное время эксплуатировались без капитального ремонта. Общая площадь участка, на котором проводился ремонт, составил 24 тысячи квадратных метров.

Ремонтные работы на указанных участках велись за счет выделенных средств под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" Азербайджана.

Напомним, что в 2019 году Агентством были проведены ремонтные работы дорог поселка Гургун Пираллахинского района общей протяженностью 2 километра .

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров )

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