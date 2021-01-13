Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе значительно снизит стоимость грузоперевозок в регионе

БАКУ /Trend/ - Достигнутые президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении договоренности по деталям разблокировки экономических и транспортных связей в регионе принесут экономическую выгоду всему региону Южного Кавказа.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

По его словам, это приведет к использованию в регионе нового транспортно-логистического пространства и значительному снижению стоимости грузоперевозок.

Говоря об итогах трехсторонней встречи, Гулиев отметил, что в разблокировке больше всех должна быть заинтересована Армения: "Договоренность между странами позитивно скажется и на экономике Армении, благосостоянии ее народа".

Гулиев напомнил, что логистика между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР осуществляется воздушным путем и через территорию Ирана, однако уже будет построена прямая дорога, и откроется прямой выход также и в Турцию.

«Азербайджан уже проложил трансконтинентальные железнодорожные пути и сеть железных дорог на освобожденных территориях может быть интегрирована в эту железнодорожную систему страны», - подытожил он.

(Автор: Фидан Бабаева)

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