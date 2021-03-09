Из Казахстана в направлении Бакинского Порта в рейс отравилось судно-контейнеровоз

БАКУ/Trend/ - Судно-контейнеровоз «Барыс» вышло в свой первый рейс из Казахстана в направлении Бакинского Порта, сообщили Trend в Бакинском международном морском торговом порту.

По данным порта, рейс осуществляется в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) по следующему пути следования: Актау - Баку - Актау.

"Ожидается, что "Барыс" достигнет Бакинского Порта сегодня ночью", - добавили в пресс-службе Порта.

Напомним, что судно "Барыс" принадлежит флотилии Казахстана - ТОО «НМСК «Казмортрансфлот».

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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