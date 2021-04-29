ВГрузию из нескольких городов Украины будет летать лоукостер SkyUp

Украинский лоукостер SkyUp Airlines приступает к выполнению регулярных авиарейсов в направлении Тбилиси и Батуми. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия, сообщает Агентство гражданской авиации.

Расписание полетов:

С 29 апреля до 28 октября Харьков – Тбилиси – Харьков по четвергам и воскресеньям;

С 29 апреля до 2 октября Харьков – Батуми – Харьков по средам и субботам, а с 27 мая до 3 октября по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям;

С 1 мая до 2 октября Львов – Тбилиси – Львов по субботам, а с 2 июня до 29 сентября по средам;

С 19 апреля до 27 мая Львов – Батуми – Львов по четвергам, а с 29 мая до 3 октября по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям;

С 30 апреля до 29 октября Одесса – Тбилиси – Одесса по понедельникам и пятницам;

С 2 мая до 23 мая Одесса – Батуми – Одесса по воскресеньям, с 27 мая до 3 октября по средам, четвергам, субботам и воскресеньям;

С 28 мая до 23 мая Запорожье – Батуми – Запорожье по вторникам, пятницам и воскресеньям;

Авиакомпания также увеличивает частоту регулярных рейсов между столицами Грузии и Украины. Соответственно, с 28 мая до 29 октября по маршруту Киев – Тбилиси – Киев добавятся полеты по понедельникам, средам и субботам.

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.