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Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан заинтересованы в упрощении транзитных процедур

Транспорт Материалы 13 марта 2023 16:55 (UTC +04:00)
Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан заинтересованы в упрощении транзитных процедур

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Таможенные структуры Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана обсудили диверсификацию сотрудничества в сфере таможенного дела.

Как сказали в понедельник Trend в Государственном таможенном комитете Азербайджана, была подчеркнута важность упрощения транзитных процедур по Транскаспийскому международному коридору "Восток-Запад".

Также стороны подчеркнули важность создания Транскаспийского цифрового транзитного портала в целях ускорения процессов пересечения границ.

Кроме того, была отмечена необходимость упрощения таможенных процедур на основе цифровых решений, что еще больше повысит привлекательность Транскаспийского международного коридора "Восток-Запад", экспортный потенциал стран региона и укрепит экономические отношения.

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