Открытие Зангезурского коридора ускорит грузоперевозки по МТК "Север-Юг" - ABADA (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора ускорит грузоперевозки по МТК "Север-Юг".

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Габиб Гасанов на панельном заседании «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг»: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ’23).

"В Азербайджане пересекаются крупные международные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. В связи с этим хочу особо отметить обсуждаемое в последнее время стратегическое значение открытия всех транспортных коридоров в регионе. Мы думаем, что открытие Зангезурского коридора ускорит грузоперевозки по МТК "Север-Юг", - сказал Гасанов.

Он добавил, что в Азербайджане проводится последовательная работа по обеспечению более благоприятных условий для бизнеса и международной торговли с целью упрощения пересечения границ в международных грузовых перевозках.