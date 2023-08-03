Азербайджан и Туркменистан значительно увеличили морские контейнерные перевозки

БАКУ /Trend/ - Общее количество контейнеров TEU, перевезенных между Бакинским международным морским торговым портом (Азербайджан) и Туркменбашинским международным морским портом за период с января по июнь текущего года, достигло 2362 единиц, сообщает Trend.

Согласно данным АОЗТ "Морской торговый флот" Туркменистана, в первом полугодии текущего года было перевезено в 2,9 раза больше контейнеров TEU по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Из общего объема грузоперевозок на туркменский импорт приходится 25 процентов грузов, экспорт — 34 процента, транзит - 41 процент.

Общий объем грузоперевозок судами Морского торгового флота Туркменистана за период с января по июнь текущего года увеличился на 31,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,15 миллиона тонн.

За соответствующий период грузооборот составил 476,838 миллиона тонно-километров, что на 28,7 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.