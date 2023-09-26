Соединение маршрутов Китай-Кыргызстан-Узбекистан и БТК позволит ускорить транзит товаров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Проект соединения маршрутов Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Баку-Тбилиси-Карс может стать важным фактором экономического развития для всех стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает во вторник Trend, об этом сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Кыргызстана Мурат Раматов в ходе заседания министров сельского хозяйства стран ОТГ.

«Создание этой связи позволит ускорить и удешевить транзит товаров между нами, что в конечном итоге привлечет дополнительные инвестиции и новые возможности. Мы ожидаем расширения наших торговых связей. При потенциальном объеме грузоперевозок в 12-15 миллионов тонн в год осуществление экспортно-импортной и транзитной перевозки сельскохозяйственной продукции будет сопутствовать улучшению доступа к рынкам и ресурсам, сокращению времени и стоимостных затрат на транспортировку сельхозпродукции. А наличие логистических центров сыграет решающую роль в улучшении хранения продуктов и поддержании их качества», - сказал он.

Отметим, что БТК является важным звеном Среднего коридора, одного из торговых путей между Азией и Европой, и обеспечивает бесперебойное железнодорожное сообщение между Китаем и Европой.

Напомним, что 850-километровая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году. Ускоренная доставка товаров из Азии в Европу через Азербайджан повышает значимость БТК в региональной транспортной сети.