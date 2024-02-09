Советник главы SOCAR о важности создания Зангезурского коридора

БАКУ/Trend/ - В ходе панели по логистике на конференции "Drilling Caspian" в Баку советник президента SOCAR Эльчин Агакишиев прокомментировал вопрос о том, какое влияние на операции в регионе может иметь создание Зангезурского коридора, сообщает в пятницу Trend.

"С открытием коридора мы сможем конкурировать с Грузией за международные перевозки в региональном масштабе, увеличить объемы общих операций в этой области. Открытие коридора должно быть выгодно и Армении, то есть принесет мир в регион. Таким образом, это важно для всего Южного Кавказа и связи с соседними государствами. Мы сможем добиться стабильности в регионе. Это важно и с точки зрения экономического роста, и создания новых рабочих мест", - сказал он.

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