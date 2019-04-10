Рахмон назначил новых послов в Иране и Малайзии

10 апреля 2019 17:36 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в среду, 10 апреля, произвел ряд кадровых перестановок, в результате которых сменились послы республики в Иране и Малайзии. Соответствующие указы опубликованы на сайтепрезидента, передает Trend со ссылкой на fergana.agency

Послом Таджикистана в Иране стал Низомиддин Зохиди, который до этого занимал пост заместителя министра иностранных дел. Начальник управления МИДа по странам Азии и Африки Ардашер Кодири назначен на должность посла Таджикистана в Малайзии. Кроме того, посол республики в Азербайджане Рустам Соли по совместительству назначен послом в Грузии. На должность замминистра иностранных дел, освободившуюся в связи с назначением Зохиди, перейдет Хусрав Нозири, который до этого был послом Таджикистана в Египте, ЮАР, Эфиопии, Алжире и Марокко. Кто будет назначен послом Таджикистана в этих странах после перевода Нозири, не сообщается.

Президент также подписал ряд постановлений правительства, в соответствии с которыми замдиректора национального информагентства «Ховар» Сайрам Бакозода назначена заместителем председателя Госкомитета по телевидению и радио. Назначены новые заместители главы государственного «Амонатбанка», заместитель руководителя «Дирекции по зоне затопления Рогунской ГЭС», замначальника Службы по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору, а также замдиректора Фонда поддержки предпринимательства при правительстве. Кроме того, президент Таджикистана одобрил назначение нового заместителя председателя Душанбе.

С начала этого года в Таджикистане происходят регулярные кадровые перестановки в высших органах власти и руководстве госкомпаний. В марте президент сменил секретаря Совета безопасности, омбудсмена, помощника президента по вопросам национальной безопасности. Также сменился топ-менеджмент компании «Таджик Эйр» и «Амонатбанка». В феврале президент произвел массовые перестановки в органах прокуратуры, были назначеныновые прокуроры Рушанского, Мургабского, Шахринавского, Файзабадского, Нурабадского, Лахшского, Джайхунского, Шахристанского, Бободжонгафуровского районов и городов Рогун, Нурек, Худжанд и Пенджикент.

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