Мафиозный клан в Кыргызстане привел к увеличению госдолга — Жээнбеков

11 апреля 2019 17:01 (UTC+04:00)

В Кыргызстане существует мафиозный преступный клан, заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая в Жогорку Кенеше. Он заметил, что будет работать, несмотря на препятствия, передает Trend со ссылкой на sputnik.kg

"Знаю, нам непросто будет достичь целей. Имеют место саботаж коррумпированных лиц, противодействие некоторых политических сил. Коррупционные деяния членов организованного мафиозного преступного клана нанесли огромный вред нашей стране, и это хорошо известно общественности", — заявил президент.

По его словам, члены клана переходят к оправданиям, чтобы любыми путями прикрыть свое воровство, которое привело к огромному государственному долгу, распространяют домыслы и ложь с целью ввести народ в заблуждение.

"Никакой язык ультиматумов не будет принят. Все равны перед законом. Допускают ошибку те, кто думает, что сумеет решить вопрос путем вывода людей на площади и оказания давления на власть", — отметил президент.

Жээнбеков подчеркнул, что все вопросы будут решаться в правовом поле. Государство должно жить по законам, а не по понятиям. Ветви власти должны принимать решение не под давлением той или иной группы, а только в рамках закона.

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