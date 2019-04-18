Атамбаева лишили статуса лидера партии социал-демократов

18 апреля 2019 11:37 (UTC+04:00)

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева лишили статуса лидера партии социал-демократов, соответствующая информация появилась в четверг на сайте министерства юстиции республики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В четверг ведомство внесло изменения в электронной базе данных юридических лиц. В информации о СДПК сменили руководителя с Атамбаева на избранного частью членов партии в начале апреля ее нового лидера Сагынбека Абдрахманова.

"В адрес министерства юстиции поступило уведомление о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии "Социал-демократическая партия Кыргызстана" за подписью Сагынбека Абдрахманова, к данному уведомлению были приложены выписка из протокола 18-го съезда партии и копия паспорта нового руководителя", - заявили в пресс-службе Минюста.

Как пояснили в ведомстве, письмо о смене руководства партии в адрес Минюста "носит уведомительный характер", ответственность за предоставляемую информацию несет заявитель.

"В таких случаях регистрирующий орган, получив уведомление, в течение 7 рабочих дней вносит необходимые сведения в государственный реестр юридических лиц, филиалов и извещает об этом соответствующие госорганы, что и было сделано министерством юстиции", - сообщили в пресс-службе.
Социал-демократическая партия Киргизии – одна из старейших политических партий независимой республики.

Образована на съезде 25 сентября 1993 года, зарегистрирована в 1994 году. Основателем и бессменным лидером социал-демократов был экс-президент Атамбаев. В данный момент СДПК имеет большинство мандатов в парламенте страны. Действующий лидер государства Сооронбай Жээнбеков баллотировался на пост президента именно от СДПК.

Однако после смены власти между бывшим и нынешним главой государства произошел раскол. В начале апреля отколовшаяся часть партии под названием "СДПК без Атамбаева" провела свой съезд, на котором избрала нового лидера - Абдрахманова. Позднее они подали документы в Минюст о смене лидера и политсовета СДПК.

Спустя несколько дней прошел съезд официальной части СДПК под руководством экс-президента. На нем Атамбаев был переизбран руководителем политического объединения. Документы об этом также были переданы в Минюст.

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