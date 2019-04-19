Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев и глава китайской компании обсудили строительство газопровода «Кыргызстан – Китай»

19 апреля 2019 09:35 (UTC+04:00)

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с генеральным директором «SINO-Pipeline International Company Limited» Мэном Фанчунем, передает Trend со ссылкой на kabar.kg

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации проекта строительства газопровода «Кыргызстан-Китай», являющегося составной частью магистрального газопровода «Центральная Азия- Китай».

Общая протяженность газопровода по территории Кыргызской Республики составляет порядка 215 км, проектная пропускная мощность - 30 млрд. м3 газа в год. Маршрут газопровода по территории Кыргызстана пролегает через Алайский и Чон-Алайский районы Ошской области.

Мэн Фанчунь рассказал Премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву о проводимой работе по реализации проекта, в частности, остановившись на завершении процессов отвода и трансформации земельных участков вдоль трассы газопровода с выплатой компенсаций за пользование и покрытием упущенной выгоды сельскохозяйственного и лесного производства. Он также информировал о дальнейших планах по проведению археологических работ и согласованию адаптированного базового проекта строительства газопровода.

Глава Правительства с удовлетворением отметил динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в различных сферах и высокий уровень кыргызско-китайского политического диалога на всех уровнях. Премьер-министр подчеркнул особую важность дальнейшего углубления инвестиционного взаимодействия и расширения сотрудничества между бизнес-кругами двух стран, в том числе путем совместной реализации подобных важных и взаимовыгодных проектов.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что реализация проекта строительства газопровода «Кыргызстан-Китай» имеет важное значение для экономики Кыргызской Республики и выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечена своевременная и качественная его реализация в строгом соответствии с требованиями всех экологических и технических норм и международных стандартов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
КНР ждет запуска переговоров по соглашению о Евразийском экономическом партнерстве с РФ
В мире 09:31
Ким Чен Ын назвал важной задачей развитие отношений с Китаем
Другие страны 08:16
В Китае заявили о важности визита лидера КНДР в Россию
Китай 18 апреля 21:28
Казахстан увеличивает запасы золота для снижения зависимости от доллара США
Финансы 18 апреля 19:48
В Китае мужчине удалили опухоль весом 15 килограммов
В мире 18 апреля 16:49
Кыргызстан и Афганистан создают совместную межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
Центральная Азия 18 апреля 15:14
Лента новостей
Туркменистан и Монголия обсудили возможности сотрудничества в сфере энергоресурсов и агросектора
Энергетика 09:44
В Беларуси отменен указ о лжепредпринимательстве
Беларусь 09:42
Турция создала зону безопасности на севере Сирии - пресс-секретарь президента
Турция 09:39
Президент Таджикистана летит в Китай
Центральная Азия 09:38
В Азербайджане открылся учебно-тренировочный центр МиГ-29 (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 09:35
КНР ждет запуска переговоров по соглашению о Евразийском экономическом партнерстве с РФ
В мире 09:31
В Токио мусоровоз после ДТП врезался в прохожих
В мире 09:25
В Японии выписали из больницы мальчика, родившегося с самой маленькой массой в мире
В мире 09:23
Ашхабад и Кабул договорились о диверсификации торгово-экономических связей
Туркменистан 08:33