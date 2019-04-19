Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев и глава китайской компании обсудили строительство газопровода «Кыргызстан – Китай»

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с генеральным директором «SINO-Pipeline International Company Limited» Мэном Фанчунем, передает Trend со ссылкой на kabar.kg

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации проекта строительства газопровода «Кыргызстан-Китай», являющегося составной частью магистрального газопровода «Центральная Азия- Китай».

Общая протяженность газопровода по территории Кыргызской Республики составляет порядка 215 км, проектная пропускная мощность - 30 млрд. м3 газа в год. Маршрут газопровода по территории Кыргызстана пролегает через Алайский и Чон-Алайский районы Ошской области.

Мэн Фанчунь рассказал Премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву о проводимой работе по реализации проекта, в частности, остановившись на завершении процессов отвода и трансформации земельных участков вдоль трассы газопровода с выплатой компенсаций за пользование и покрытием упущенной выгоды сельскохозяйственного и лесного производства. Он также информировал о дальнейших планах по проведению археологических работ и согласованию адаптированного базового проекта строительства газопровода.

Глава Правительства с удовлетворением отметил динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в различных сферах и высокий уровень кыргызско-китайского политического диалога на всех уровнях. Премьер-министр подчеркнул особую важность дальнейшего углубления инвестиционного взаимодействия и расширения сотрудничества между бизнес-кругами двух стран, в том числе путем совместной реализации подобных важных и взаимовыгодных проектов.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что реализация проекта строительства газопровода «Кыргызстан-Китай» имеет важное значение для экономики Кыргызской Республики и выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечена своевременная и качественная его реализация в строгом соответствии с требованиями всех экологических и технических норм и международных стандартов.

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