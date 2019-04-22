Жээнбеков выразил соболезнования главам Казахстана и Узбекистана в связи с жертвами в ДТП

22 апреля 2019 09:32 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главам Казахстана Касым-Жомарт Токаеву и Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с человеческими жертвами в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Алматы-Ташкент Жамбыльской области, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

«С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о человеческих жертвах в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Алматы-Ташкент Республики Казахстан.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, разделяю горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отмечено в телеграмме соболезнования Главы государства.

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