Глава МИД Таджикистана встретился с президентом Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани в конце минувшей недели принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, который находится в Тегеране с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

На встрече были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, пути его расширения и укрепления, а также текущая ситуация в регионе и мире, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Касаясь потенциала развития двусторонних отношений, стороны отметили сферы взаимовыгодного сотрудничества, включая экономику и торговлю.

В Тегеране также состоялась встреча Сироджиддина Мухриддина с главой МИД Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом.

Стороны подчеркнули намерения своих стран расширить политические, торгово-экономические и культурные связи. Была также подчеркнута значимость укрепления межпарламентских отношений, в особенности упрочение деятельности межпарламентских дружественных групп Таджикистана и Ирана. Выразив озабоченность активизации терроризма, экстремизма, вызовов и угроз современного мира, главы МИД подчеркнули важность совместной борьбы с этими явлениями.

В рамках своего визита в Тегеран Мухриддине также провел встречу с министром энергетики Ирана, сопредседателем Совместной межправкомиссии по торговому, экономическому, техническому и культурному сотрудничеству между двумя государствами Ризой Ардаканияном.

Касаясь вопросов совместных проектов, в том числе «Сангтуда-2», тоннеля Истиклол и др., было отмечено, что с учетом имеющегося потенциала имеется возможность наращивания сотрудничества и увеличения взаимной выгоды в разных сферах.

Согласно официальным статистическим данным Таджикистана, за последние пять лет объем таджикско-иранского двустороннего товарооборота сократился в три раза: с почти $295 млн в 2013 году до $97 млн в 2018 году.

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