Назначен глава центрального региона Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - Хякимом (главой) центрального региона Туркменистана - Ахалского велаята (области) назначен Сердар Бердымухамедов, ранее занимавший должность заместителя хякима, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный указ президента страны.

Прежний руководитель Ахала Шохрат Амангелдиев освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Отметим, что экономика Ахалского велаята носит индустриально-аграрный характер. По величине занимаемой территории велаят является вторым в стране после Балканского велаята.

Основными направлениями специализации сельского хозяйства являются производство пшеницы, хлопководство, овощеводство, виноградарство, мясо-молочное животноводство и шелководство.

Согласно данным Госкомстата страны, регион занимает четвертое место по промышленному производству в стране, второе место - по добыче газа. Отраслями специализации также являются химическая, текстильная, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленность и промышленность строительных материалов.

Регион располагает значительными рекреационными ресурсами. В нем созданы курортные учреждения и зоны отдыха (Арчман, Гёкдере, Йылы сув).

На территории велаята расположены исторические памятники различных эпох земледельческой культуры, к которым открыты туристические маршруты (Ниса, Сарахс, Алтын-депе).

Напомним, что в апреле на территории Геоктепинского этрапа (района) Ахалского велаята приступили к строительству административного центра данного региона.

Строительство будет вестись в два этапа – в период до 2022 года включительно. Центр рассчитан на более чем 70 тысяч жителей. Планируется построить свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, 10 детских садов и 19 средних школ.

Будут созданы сеть медицинских учреждений, драмтеатр, библиотека, цирк, музей, спорткомплексы и международная высшая школа коневодства.

Отметим, что первоначально административным центром данной области была столица - город Ашхабад, которая позднее была выведена в отдельную административную единицу, а центром велаята до сегодняшнего дня считался Аннау в Бугдайлыйском этрапе.

Ахалский велаят находится на границе Ирана в предгорьях Копетдага.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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