Фонд нацблагосостояния Казахстана предварительно утвердил новый порядок закупок

БАКУ /Trend/ - Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» предварительно утвердил и направил на согласование в министерство финансов, Агентство по развитию и защите конкуренции (АЗРК) и национальную палату предпринимателей (НПП) «Атамекен» новый порядок закупок, передает в понедельник Trend со ссылкой на фонд.

Также были направлены Правила контроля, маркетинга и импортозамещения, являющиеся документом прямого действия и исключающие любые барьеры для бизнеса. Существенно сокращены основания для закупок из одного источника.

С момента утверждения данных документов Советом директоров за корпоративным центром фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля и мониторинга закупок.

Также утвержден и направлен в портфельные компании план мероприятий, разработанный во исполнение поручений президента Казахстана по вопросам реформирования АО «Самрук-Қазына». Определены ответственные исполнители, сроки реализации и индикаторы контроля.