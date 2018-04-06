МИД Казахстана и России обсудили вопросы укрепления региональной безопасности

БАКУ /Trend/ - Министерства иностранных дел Казахстана и России провели политические консультации в Астане, где обсудили вопросы укрепления региональной безопасности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев, российскую - заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

"Стороны детально обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в Центральной Азии, взаимодействие в многосторонних объединениях, а также вопросы укрепления региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по итогам консультаций главы делегаций констатировали высокий уровень взаимодействия Казахстана и России во всех сферах межгосударственных отношений.

Сторонами также была отмечена важность проводимой министерствами иностранных дел двух стран работы по координации усилий в интересах расширения и углубления двустороннего сотрудничества, укрепления интеграционных связей, региональной стабильности и безопасности.

(Автор: Али Мустафаев)

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