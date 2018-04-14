В Казахстане произведены новые кадровые назначения

На уходящей неделе президент Казахстана назначил посла Казахстана в Португалии, Монако. Кроме того, назначен ряд акимов (руководителей) районов областей. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

На этой неделе Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана во Франции Жан Галиев назначен послом в Португалии, Монако, а также постоянным представителем Казахстана при ЮНЕСКО по совместительству.

Родился Жан Галиев в 1972 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений, Институт переводчиков и международных отношений, Международный институт государственного управления при премьер-министре Франции, Институт прав человека, Академию международного права, Дипломатическую академия Министерства иностранных дел РК. В системе МИД работает с 1999 года. Он был начальником отдела стран Западной Европы департамента Европы и Америки МИД, начальником управления Европы департамента Европы и Америки, советником-посланником Посольства Казахстана в Бельгии, Люксембурге, при Европейском союзе и НАТО, советником-посланником Посольства Казахстана во Франции и Монако.

Между тем в Алматинской области назначили нового акима Талгарского района. Им стал Рыскельды Сатбаев. Родился в 1961 году в Алматинской области. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, Казахский экономический университет имени Рыскулова. В разное время работал первым заместителем акима Медеуского района Алматы, заместителем акима Карагандинской области, председателем Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК, главным инспектором Канцелярии Премьер-Министра РК.

В Мактааральском районе Южно-Казахстанской области назначен новый аким. Им стал Жамантай Бейсенбаев. Родился в 1958 году, имеет два высших образования, по специальности - ученый агроном, юрист. Трудовую деятельность начал в 1982 году старшим агрономом совхоза «Пригородный» села Каскелен Алматинской области. В 1948-2011 годы работал секретарем Жетысайского районного комитета профсоюза работников сельского хозяйства, инструктором Жетысайского районного комитета партии, секретарем парткома совхоза «Красная звезда», заведующим отдела сельского хозяйства Жетысайского районного Совета народных депутатов, первым заместителем акима Жетысайского района, заместителем руководителя управления сельского хозяйства Мактаральского района, акимом города Жетысай Мактаральского района, заместителем акима Мактаральского района.

Кроме того, на уходящей неделе приказом Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова в прокуратурах Алматы, Актюбинской, Акмолинской и Жамбылской областей произведены кадровые назначения.

На должность первого заместителя прокурора Актюбинской области назначен старший советник юстиции Айдос Майлыбаев. В период с 2009 по 2012 годы он работал прокурором Жамбылского и Панфиловского районов прокуратуры Алматинской области. До настоящего назначения занимал должность заместителя прокурора Жамбылской области. Стаж работы в органах прокуратуры - более 16 лет.

На должность заместителя прокурора Жамбылской области назначен старший советник юстиции Жаркын Кусаинов. Он имеет опыт работы на руководящих должностях - заместитель прокурора Медеуского, Ауэзовского районов Алматы, начальник отдела департамента Генеральной прокуратуры, начальник управления прокуратуры Алматы. До настоящего назначения работал прокурором Медеуского района Алматы. Стаж работы в органах прокуратуры - более 20 лет.

На должность прокурора Ауэзовского района Алматы назначен советник юстиции Мурат Тлеубердиев. Ранее он последовательно занимал должности помощника, старшего помощника, начальника отдела районной прокуратуры Алматы, помощника прокурора Алматы, заместителя начальника, начальника управления прокуратуры Алматы. Имеет опыт работы в центральном аппарате. До настоящего назначения работал старшим помощником прокурора Алматы управления по защите общественных интересов. Стаж работы в органах прокуратуры свыше 18 лет.

На должность прокурора города Кокшетау Акмолинской области назначен полковник юстиции Куат Абдыханов. Он в разное время занимал должности помощника прокурора района Казыбек би города Караганда, прокурора управления Карагандинской области и Астаны, прокурора, старшего прокурора отдела департамента Генеральной прокуратуры. С июля 2009 года до настоящего назначения работал начальником управления по защите общественных интересов Главной военной прокуратуры. Стаж работы в органах прокуратуры 17 лет.

Проректором по стратегическому развитию и международного сотрудничества Западно-Казахстанского государственного медицинского университете имени Оспанова назначена Агнешка Малинска. Она доктор медицинских наук, ассоциированный профессор кафедры гистологии и эмбриологии Познаньского медицинского университета имени Марчинковского (Польша). Новый проректор будет курировать вопросы интеграции медицинской науки в образования, стратегического развития и международного сотрудничества.

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