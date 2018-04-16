Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, передает МИА «Казинформ».

По мнению рейтингового агентства, РДЭ Казахстана, в частности, отражают сильный государственный и внешний балансы, которые подкрепляются значительными государственными сбережениями и существенными чистыми иностранными активами государства.

«Продолжается адаптация экономики к шоку по ценам на нефть в последние годы, чему способствуют более высокая гибкость обменного курса, реформы монетарной политики, продолжающаяся реструктуризация банковского сектора и фискальные стимулы», - считают аналитики Fitch.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составил 4 процента в 2017 году, что в целом отражает растущие объемы добычи нефти в Казахстане после возобновления добычи на Кашаганском месторождении. При этом диверсификация экономики и развитие частного сектора остаются одними из приоритетных задач властей.

Как отмечают в рейтинговом агентстве, ситуация в монетарной сфере и на валютном рынке продолжила нормализовываться в последние месяцы, о чем свидетельствуют сокращение инфляции (6,5 процента к аналогичному периоду предыдущего года на февраль этого года), снижение долларизации депозитов (45,2 процента по состоянию на февраль этого года) и повышение стабильности обменного курса.

«Это отражает постепенное укрепление монетарной политики, проводимой центральным банком страны, и одновременно благоприятную ситуацию в области цен на нефть и нефтедобычи», - подчеркивают аналитики.

Государственные финансы остаются благоприятным рейтинговым фактором. По прогнозам Fitch, дефицит бюджета в 2018 году сократится до около 2,2 процента от ВВП с учетом завершения программы стимулирования «Нурлы жол» и сдерживания расходов в рамках нового бюджетного правила. Сильным остается суверенный баланс при низком государственном долге (19,8 процента от ВВП на конец прошлого года) и активах в Национальном фонде Республики Казахстан (НФРК) в размере 36,9 процента от ВВП на конец 2017 года.

«После сокращения активов в течение трех лет подряд, Fitch ожидает, что увеличение цен на нефть и нефтедобычи в сочетании с сокращением трансфертов в бюджет по бюджетному правилу обусловит укрепление активов НФРК с 2018 года», - утверждают в рейтинговом агентстве.

Показатели внешних финансов Казахстана являются хорошими. Чистые суверенные иностранные активы были равны 47,3 процента от ВВП на конец 2017 года, отражая активы НФРК и значительные валютные резервы, покрывающие почти 15 месяцев платежей по счету текущих операций. Вместе с тем Fitch ожидает сокращения дефицита счета текущих операций до менее 3 процентов от ВВП с 2018 года на фоне роста нефтяных цен и экспорта, что должно еще более укрепить внешние активы в рамках прогнозного горизонта.

Согласно суверенной рейтинговой модели Fitch, Казахстан имеет скоринговый балл, эквивалентный рейтингу «BBB-» по шкале долгосрочных РДЭ в иностранной валюте. «Стабильный» прогноз отражает оценку Fitch, что позитивные факторы и риски для рейтингов в настоящее время сбалансированы.

Fitch исходит из того, что цена на нефть Brent в среднем составит 57,5 долларов за баррель в 2018 и 2019 годах.

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