Казахстан и Беларусь проводят совместное учение ракетных войск и артиллерии

3 мая 2018 08:01 (UTC+04:00)

Беларусь и Казахстан проводят совместное командно-штабное учение ракетных войск и артиллерии вооруженных сил, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

В соответствии с планом международного военного сотрудничества, с 2 по 4 мая на полигоне Сары-Шаган в Казахстане проводится совместное командно-штабное учение ракетных войск и артиллерии вооруженных сил двух стран с боевыми пусками.

"К участию в учении привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", подразделения 927-го центра подготовки и применения БАК, 85-й и 86-й бригад связи, 1562-й технической ракетной базы, 31-го навигационно-топографического центра, инженерных войск, а также представители организаций Вооруженных Сил", - проинформировали в Минобороны.

Всего в учении будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 200 человек личного состава. Главная особенность учения - совершенствование практических навыков командиров и штабов в совершении марша, выполнение задач по подготовке и нанесению ракетных ударов в условиях слабопересеченной открытой местности во взаимодействии с ракетными войсками и артиллерией вооруженных сил Казахстана.

В ходе учения будут отработаны подготовка и управление боевыми действиями ракетных воинских частей, нанесение одиночных и групповых ракетных ударов на предельных дальностях пусков систем с доразведкой объектов поражения, тактическая маскировка занимаемых позиций и районов, практическое подтверждение боевых характеристик ракетных комплексов.

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