Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили по телефону перспективы сотрудничества

Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Кыргызстана Нурсултана Назарбаева и Сооронбая Жээнбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне, а также взаимодействие сторон в рамках Евразийского экономического союза.

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