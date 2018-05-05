Казахстан разрешил США использовать два новых пункта для транзита спецгруза в Афганистан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительствами Казахстана и США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана. Об этом, как передает ТАСС, в субботу сообщила официальная республиканская газета "Казахстанская правда".

Протокол подписан в Нью-Йорке 21 сентября 2017 года. Им дополняются пункты пропусков для коммерческого железнодорожного транзита специального груза и сопровождающего персонала - это порты Актау и Курык.

Как ранее пояснили в МИД Казахстана, американская сторона обратилась с просьбой внести изменения в действующий маршрут транзита специального груза в Афганистан. В частности, предложено включить порты Курык и Актау в транзитный маршрут, что позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу - Каракалпакия в Узбекистан, а затем в Афганистан. Транзит будет производиться по тарифам перевозки грузов в международном сообщении.

Основной маршрут материального обеспечения контингента США в Афганистане проходит через Пакистан, однако в связи с военно-политической нестабильностью и существующими разногласиями в двусторонних отношениях американской стороной прорабатывается альтернативный маршрут - с территории Азербайджана через Каспийское море в Казахстан (порты Актау и Курык) и далее железнодорожным транспортом в Узбекистан и Афганистан, что является модифицированным вариантом Северной распределительной сети.

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