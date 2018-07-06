Путин и Назарбаев обсудили график предстоящих контактов

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону график предстоящих контактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент РФ Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Назарбаева с днем рождения, а также с двадцатилетием столицы Казахстана – города Астаны. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обсудили график предстоящих контактов.

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