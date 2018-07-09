Россия предоставила Казахстану скидку на транзитные перевозки угля

БАКУ /Trend/ - Россия до конца текущего года ввела скидку в 50 процентов на транзитные перевозки угля из Казахстана в приватном вагоне. Это следует из решений правления "ОАО "Российские железные дороги", опубликованных в понедельник на сайте компании.

"Установить в соответствии с пунктом 1.8 "Тарифной политики железных дорог государств-участников Содружества независимых государств на перевозки грузов в международном сообщении" индекс 0,50 на транзитные перевозки угля из Казахстана (ГНГ 2701, 2702) назначением в третьи страны в направлении портов Латвии в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный индекс вступает в силу с 1 июля и действует по 31 декабря 2018 года включительно.

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