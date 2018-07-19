В Казахстане планируют изменить систему финансирования для аграриев

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана планируют изменить систему финансирования для аграриев. Об этом в рамках рабочего визита в агропарк «Каскелен», расположенный в Алматинской области, заявил первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев, передает «Казинформ».

«В рамках госпрограммы АПК, которая завершится в 2021 году, мы должны довести объем финансирования аграрной науки до 0,5 процента, увеличив в три раза. Для того, чтобы правильно освоить эти деньги, чтобы они дошли до реального производителя или фермера и вылились в результат, мы меняем схему финансирования», - сказал Арман Евниев.

По его словам, пакет законодательных изменений уже сформирован и находится в парламенте.

«Как только депутаты выйдут с каникул, мы продолжим работу над законопроектом. Сегодня мы, по сути, являемся администраторами этой госпрограммы, напрямую работая с учеными. Они достают все свои исследования, где-то сдувают с них пыль и предлагают нам. Если комиссия примет исследования, то мы профинансируем. По сути, это превращается в содержание научных коллективов», - добавил вице-министр сельского хозяйства РК.

Новая система предполагает, что теперь ученые будут ориентироваться не на Минсельхоз, а на фермеров. И работать с ними, предлагая актуальные разработки в сфере агропромышлености.

«Финансирование будет увеличиваться с каждым годом. Бюджет мы хотим направить на то, чтобы фермеры сами покупали услуги у ученых. К примеру, научные сотрудники предлагают им свои рекомендации в повышении урожайности и выведении новых культур. Если аграрии соглашаются, они платят ученым. А мы, в свою очередь, на 80 процентов субсидируем фермеров. Тогда государственные средства будут направлены на востребованное производство. Это будет проходить через отраслевые ассоциации бизнеса. Лучше них никто не знает, что нужно аграриям», - заключил он.

Отметим, что в 2018 году на развитие аграрной науки было заложено 5,5 миллиарда тенге. Средства были направлены на содержание 23 научных институтов и исследование новых агрокультур.

Официальный курс на 19 июля составил 344.58 KTZ/USD

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