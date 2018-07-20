В Казахстане внедряется антикоррупционное сопровождение инвестпроектов

В Казахстане за последние два года количество нарушений, допускаемых госорганами, снизилось в 8 раз. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает МИА «Казинформ».

«В свете поручений главы государства продолжена системная работа по превенции коррупции. Запущенные в пилотном режиме новые инструменты ее профилактики доказали свою эффективность. Активно работают три проектных офиса, наработанный опыт будет распространен на всю республику. Во главе угла - широкое вовлечение гражданского общества в противодействие коррупции, усиление общественного контроля, защита прав граждан, предпринимателей и иностранных инвесторов. Программа антикоррупционного сопровождения вызвала позитивный резонанс среди бизнес-сообщества. Мы наблюдаем значительный интерес крупных инвесторов и зарубежных инвесторов», - сказал Алик Шпекбаев.

По его словам, за неполный месяц с момента запуска программы антикоррупционным сопровождением охвачено 20 инвестпроектов на сумму более 750 миллиардов тенге. Планируется введение данной практики на все регионы страны. Эта работа позволит Агентству значительно увеличить свой вклад в экономическое развитие государства.

Председатель Агентства также рассказал о проводимой работе по минимизации бытовой коррупции. В частности, уже сейчас 78 процентов государственных услуг оказывается через Госкорпорацию «Правительство для граждан». Активная работа Агентства совместно с правительством обеспечила рост интеграции с порталом «электронного правительства» на 15 процентов за первое полугодие 2018 года, в целом 27 процентов - 107 информационных систем из 400. В период 2008-2017 годов интеграция составляла всего 12 процентов - 50 информационных систем.

Кроме того, Шпекбаев сообщил, что за последние два года количество нарушений, допускаемых госорганами, снизилось в 8 раз - с 800 тысяч в 2016 году до 100 тысяч в первом полугодии 2018 года. Более, чем в 4 раза сокращено количество фактов несоблюдения сроков оказания услуг. Для исключения коллизий интерпретации и упрощения процесса оказания госуслуг Агентством внесены предложения по внедрению единого стандарта госуслуги.

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