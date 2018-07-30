В Казахстане в руке военнослужащего взорвалась граната

30 июля 2018 01:15 (UTC+04:00)

В Карагандинской области у военнослужащего Нацгвардии в руке взорвалась граната, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Орталык» Национальной гвардии РК.

Пострадавший сейчас находится в реанимации областного медицинского центра. Информацию об этом также подтвердили в областном управлении здравоохранения.

«Солдат находится в областном медицинском центре. Состояние у него стабильно тяжелое. Находиться в сознании. На вопросы отвечает. Граната взорвался в руке, и, к сожалению, у него оторвало кисть правой руки», - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Как пояснили в ведомстве, в данное время солдату оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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