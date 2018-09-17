Загоревшийся в аэропорту Астаны двигатель самолета отправили на экспертизу

17 сентября 2018 12:43 (UTC+04:00)

Двигатель пассажирского самолета авиакомпании "Эйр Астана", загоревшийся в субботу после посадки в аэропорту столицы Казахстана, отправлен на экспертизу в рамках расследования происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Задымление в левом двигателе самолета, прибывшего в Астану из Атырау (город на западе Казахстана), было обнаружено инженерной службой авиакомпании после полной остановки воздушного судна на стоянке и отключения обоих двигателей. Инженерной службой и пожарным расчетом возгорание было полностью ликвидировано. Экипаж своевременно информировал пассажиров об инциденте и полном контроле над ситуацией. Высадка 91 пассажира и 8 членов экипажа произведена по трапу в штатном порядке. Пострадавших нет.

"По результатам происшествия будет проведено расследование. В данный момент двигатель направлен на экспертизу для выявления причины неполадки и последующего ремонта", — говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе авиаперевозчика.

В нем отмечается, что перед вылетом из Атырау самолет прошел обязательное техническое обслуживание и был полностью готов к рейсу.

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