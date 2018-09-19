Нацбанк Казахстана лишил лицензии "Банк Астаны"

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана лишил АО "Банк Астаны" лицензии на проведение банковских и иных операций. Об этом сообщила в среду пресс-служба Нацбанка.

"В соответствии с постановлением правления Национального банка от 18 сентября 2018 года принято решение о лишении АО "Банк Астаны" лицензии на проведение банковских и иных операций за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов, а также невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации, с 19 сентября 2018 года",- говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в сообщении, ввиду низкой доли активов и обязательств банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (один процент) лишение банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций.

Приказом председателя Нацбанка от 18 сентября 2018 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация банка осуществляет свою деятельность в период до назначения ликвидационной комиссии банка.

"С 19 сентября прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег. Нацбанк в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка. С момента лишения банка лицензии, требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка. Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем, депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение", - говорится в сообщении.

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