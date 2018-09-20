Казахстан увеличил производство золота

20 сентября 2018 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан в январе-августе этого года увеличил производство золота необработанного и полуобработанного или в виде порошка на 11,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают в четверг казахстанские СМИ со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

В отчетном периоде объем производства составил 62 251 килограмм.

В то же время объем производства серебра необработанного и полуобработанного или в виде порошка составил 638 640 килограммов, что на 11 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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