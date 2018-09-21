В Казахстане выросли цены на автомобили

21 сентября 2018 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средняя стоимость легкового автомобиля в Казахстане по итогам восьми месяцев составил 8 429 926 тенге, что превышает показатели прошлого года на семь процентов. Об этом сообщает в пятницу Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".

За отчетный период казахстанцы приобрели 36 191 новых легковых автомобилей на сумму 304,6 миллиарда тенге.

По итогам января-августа более трети покупателей (37,1 процента) предпочли автомобили не дороже пяти миллионов тенге. Из них 19,7 процента или 7 146 единиц составили автомобили средней ценовой категории – от 3,5 до пяти миллионов тенге (меньше на шесть процентов к прошлому году).

Не меньшей популярностью у жителей республики пользуются автомобили бюджетного сегмента стоимостью до 3,5 миллиона тенге. По результатам восьми месяцев текущего года их сбыт достиг 6 294 единиц (17,4 процента), однако доля за год снизилась на 3,3 процента.

В ценовом диапазоне от пяти до семи миллионов тенге было реализовано 21,3 процента техники (7 700 единиц).

В пользу автомашин стоимостью от семи до десяти миллионов тенге сделали выбор 14,8 процента покупателей (5 348 единиц), что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 процента.

Сегменты бизнес- (10-15 миллионов тенге) и премиум-класса (свыше 15 миллионов тенге) заняли соответственно 16,1 процента (5 822 единиц) и 10,7 проецента (3 881 единиц) рынка первичных продаж. Общая доля техники дороже 10 миллионов тенге выросла на 6,9 процента и сегодня превышает четверть первичного рынка (26,8 процента). Рост сбыта связан с обновлением доступной линейки седанов бизнес-класса.

Отмечается, что большинство позиций в рейтинге наиболее доступных легковых моделей приходится на предложения казахстанских автопроизводителей.

Официальный курс тенге на 21 сентября - 359 KZT / USD.

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