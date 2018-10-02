В Казахстане в 2019 году вступит запрет на захоронение пластмассы, макулатуры и стекла

2 октября 2018 14:25 (UTC+04:00)

В Казахстане в следующем году вступит запрет на на захоронение пластмассы, макулатуры и стекла. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает во вторник "Казинформ".

Для увеличения переработки твердо-бытовых отходов внедряется раздельный сбор отходов и создаются условия для развития этого сегмента при привлечении частных инвестиций - через государственно-частное партнерство. Создана и совершенствуется нормативная правовая база. В Экологический кодекс внесены поправки по обращению с отходами.

В частности, с 2016 года запрещено захоронение на полигонах ртутьсодержащих лампх и приборов, лома металлов, отработанных масел и жидкостей, батарей, электронных отходов.

С 1 января 2019 года вступает в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла.

С 1 января 2021 года вступает в силу запрет на захоронение строительных и пищевых отходов. Об этом рассказал глава Минэнерго в ходе заседания Правительства Казахстана.

Концепцией по переходу Казахстана к "зеленой" экономике предусмотрено доведение доли переработки отходов до 40 процентов к 2030 году, 50 процентов - к 2050 году. По данным Минэнерго, ежегодно в стране образуется 5-6 миллионов тонн отходов бытового характера. За восемь месяцев 2018 года - около 3,2 миллиона тонн ТБО.

Из них переработано и утилизировано около 330 тысяч тонн или 10,5 процента от общего объема. Этот показатель в 2017 году составлял 9 процентов, а в 2016 году - 2,6 процента.

"При этом, высокий показатель по переработке отмечается в Алматинской (24,1 процента) области, а акиматам Павлодарской (0,1 процента), Мангистауской (1,7 процентв), Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской (3-4 процента) областей необходимо активизировать работу в этом направлении", - пояснил Канат Бозумбаев.

Сегодня в республике работает свыше 130 предприятий, сортирующих и перерабатывающих отходы, выпускающих более 20 видов продукции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Вооруженных Силах Казахстана стартовала итоговая проверка
Казахстан 11:45
ЕАБР планирует инвестировать в аграрный сектор и добывающую отрасль Узбекистана
Бизнес 11:23
ForteBank покупает долговые облигации Самрук-Казыны
Бизнес 11:11
Спор по Карачаганаку урегулирован
Энергетика 10:44
Три центральноазиатские страны в лидерах по росту ВВП на душу населения за 20 лет
Бизнес 10:10
Казахстан наращивает химическое производство
Бизнес 10:02
Лента новостей
Премьер-министр Японии ожидает визит Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Японию в 2019 году
В мире 14:46
Азербайджан создает логистические центры в Ставропольском крае (Эксклюзив)
Бизнес 14:44
Впервые в Баку! Ми-Ми-Мишки с нетерпением ждут встречи с маленькими друзьями (ВИДЕО)
Интересное 14:43
В Таджикистане в ноябре повысятся тарифы на потребление электроэнергии
Таджикистан 14:36
В Кыргызстане открылся новый завод по производству труб и профилей
Кыргызстан 14:33
Али Гасанов: В основе сегодняшнего высокого уровня развития Азербайджана стоит политика великого лидера Гейдара Алиева
Политика 14:24
Оглашен ожидаемый объем поставок газа в рамках TANAP до конца 2018 года
Энергетика 14:21
МАГАТЭ проверило все объекты в Иране
Ядерная программа 14:17
Количество транспортных средств в Турции по итогам августа сократилось
Бизнес 14:14