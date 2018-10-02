В Казахстане в 2019 году вступит запрет на захоронение пластмассы, макулатуры и стекла

В Казахстане в следующем году вступит запрет на на захоронение пластмассы, макулатуры и стекла. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает во вторник "Казинформ".

Для увеличения переработки твердо-бытовых отходов внедряется раздельный сбор отходов и создаются условия для развития этого сегмента при привлечении частных инвестиций - через государственно-частное партнерство. Создана и совершенствуется нормативная правовая база. В Экологический кодекс внесены поправки по обращению с отходами.

В частности, с 2016 года запрещено захоронение на полигонах ртутьсодержащих лампх и приборов, лома металлов, отработанных масел и жидкостей, батарей, электронных отходов.

С 1 января 2019 года вступает в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла.

С 1 января 2021 года вступает в силу запрет на захоронение строительных и пищевых отходов. Об этом рассказал глава Минэнерго в ходе заседания Правительства Казахстана.

Концепцией по переходу Казахстана к "зеленой" экономике предусмотрено доведение доли переработки отходов до 40 процентов к 2030 году, 50 процентов - к 2050 году. По данным Минэнерго, ежегодно в стране образуется 5-6 миллионов тонн отходов бытового характера. За восемь месяцев 2018 года - около 3,2 миллиона тонн ТБО.

Из них переработано и утилизировано около 330 тысяч тонн или 10,5 процента от общего объема. Этот показатель в 2017 году составлял 9 процентов, а в 2016 году - 2,6 процента.

"При этом, высокий показатель по переработке отмечается в Алматинской (24,1 процента) области, а акиматам Павлодарской (0,1 процента), Мангистауской (1,7 процентв), Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской (3-4 процента) областей необходимо активизировать работу в этом направлении", - пояснил Канат Бозумбаев.

Сегодня в республике работает свыше 130 предприятий, сортирующих и перерабатывающих отходы, выпускающих более 20 видов продукции.

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