Казахстанская валюта подорожала к доллару почти на 2 тенге

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 20 декабря 2018 года составил 370,98 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подорожала к доллару на 1,97 тенге по сравнению с утренней сессией 19 декабря (372,95 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 370,52 тенге за доллар США, максимальный — 372,50 тенге, а курс закрытия составил 370,70 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 153, 200 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 308.

Официальный курс Национального банка на 20 декабря составляет 372,49 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 374 тенге.

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