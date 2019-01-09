Казахстанский тенге подешевел к доллару

9 января 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 9 января 2019 года составил 374,22 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 1,71 тенге по сравнению с утренней сессией 8 января (372,51 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 373,50 тенге за доллар США, максимальный — 374,50 тенге, а курс закрытия составил 374,35 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 37, 650 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 67.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 9 января составляет 373,66 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 376,5 тенге.

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