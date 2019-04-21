Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме в Караганде в воскресенье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

"Сегодня в 16:25 при выполнении тренировочного полета и заходе на посадку произошла катастрофа воздушного судна легкой авиации тип FK14 Полярис на аэродроме Балапан (Караганда)", - говорится в сообщении. Пилот и инструктор погибли, добавили в пресс-службе.

"Погибшие при авиапроисшествии: инструктор Артемов, пилот частного самолета Аукешев", - говорится в информации.

Как отметили в ведомстве, по данному авиационному происшествию "управлением по расследованию авиационныx происшествий МИИР Казахстана будет начато расследование".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.