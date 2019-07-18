Всемирный банк назначил нового представителя в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Гражданин Франции Жан-Франсуа Марто, обладающий более чем двадцатилетним опытом работы в области реализации экономической политики и управления проектами, назначен новым Постоянным представителем Всемирного банка (ВБ) в Казахстане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Марто будет вести политический диалог Всемирного банка с правительством Казахстана, и руководить страновой программой и командой, базирующейся в городе Нур-Султан. Марто сменил Ато Брауна, который руководил деятельностью ВБ в Казахстане с февраля 2016 года по июнь 2019 года.

Под руководством Марто ВБ продолжит поддерживать приоритеты развития Казахстана в тесном сотрудничестве с правительством и партнерами по развитию, гражданским обществом и частным сектором.

«Я очень рад приступить к совместной работе с правительством над реализацией стратегического плана развития Казахстана до 2025 года и реформ правительства», - отметил Марто.

Представитель ВБ привносит в свою новую должность глубокие знания о деятельности Банка, разработке и реализации широкого спектра проектов. Он имеет уникальный опыт работы в самых уязвимых странах мира, а также в странах с высоким уровнем дохода.

До назначения на эту должность Жан-Франсуа Марто занимал руководящие должности в департаментах инфраструктуры и устойчивого развития ВБ, в том числе в качестве глобального лидера по транспорту в области финансирования инфраструктуры.

Марто также координировал деятельность ВБ, связанную с устойчивым развитием в государствах-членах Европейского союза (ЕС), включая консультативные услуги для Европейской комиссии и нескольких государств-членов ЕС в области транспортной политики, реформы водного сектора, регионального развития и развития городов, а также, инвестиции в сектора инфраструктуры и окружающей среды.

Жан-Франсуа Марто выбран на эту должность в рамках конкурсного процесса отбора в масштабах всего Банка.

Казахстан присоединился к группе Всемирного банка в июле 1992 года. За 27 лет ВБ стал основным партнером по развитию Казахстана, поддержав развитие направлений широкого спектра - от финансов и социальных услуг до критически важной инфраструктуры на общую сумму более восьми миллиардов долларов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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